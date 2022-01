నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వకుండా మీఇంట్లో 4 ఉద్యోగాలు; సిగ్గుపడాలి: కేసీఆర్ ను ఉతికారేసిన షర్మిల

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ పై, తెలంగాణ మంత్రి కేటీఆర్ పై వైయస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ అధినేత్రి వైయస్ షర్మిల పదునైన విమర్శనాస్త్రాలు సంధిస్తున్నారు. నిత్యం ఏదో ఒక అంశంపై కేసీఆర్ సర్కారు తీరును ప్రజా క్షేత్రంలో ఎండగడుతున్న వైఎస్ షర్మిల తాజాగా మరోమారు సీఎం కేసీఆర్ పై విరుచుకుపడ్డారు. చేతగాని ముఖ్యమంత్రి మనకొద్దు అంటూ గత కొంత కాలంగా సోషల్ మీడియా వేదికగా కెసిఆర్ తీరుపై మండిపడుతున్న షర్మిల తాజాగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగ సమస్యపై మరోమారు కెసిఆర్ కు చురకలంటించారు.

English summary

Sharmila criticized KCR saying that he gave 4 jobs in your house without giving jobs to the unemployed. Want to be ashamed of cheating the unemployed.