రాష్ట్రంలో రైతులు చనిపోతున్నా పట్టించుకోని కేసీఆర్ దేశ రాజకీయాలు వెలగబెడతారా? వైఎస్ షర్మిల

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ పై, కెసిఆర్ ప్రభుత్వ తీరుపై వైయస్సార్ టీపీ అధ్యక్షురాలు వైయస్ షర్మిల తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. గత కొంతకాలంగా రైతు సమస్యలపై పోరాటం చేస్తున్న వైఎస్ షర్మిల, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రైతులు పండించిన ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేయాలని, తెలంగాణ రైతాంగానికి మద్దతు ధర ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో రైతుల పరిస్థితి దారుణంగా తయారైందని, రైతులు ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నా ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదని, సీఎం కేసీఆర్ చోద్యం చూస్తున్నారు అంటూ విమర్శిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా కౌలు రైతుల గురించి సీఎం కేసీఆర్ కు సూటి ప్రశ్న వేశారు వైయస్ షర్మిల.

English summary

YS Sharmila made harsh remarks on Telangana CM KCR and KCR government. He was incensed that the government did not treat the tenant farmers as farmers. YS Sharmila has expressed impatience on national politics of kcr.