గవర్నర్ తమిళిసైతో వైఎస్ షర్మిల భేటీ.. పోలీసులపై ఫిర్యాదు; వినతిపత్రం!!

oi-Dr Veena Srinivas

వైయస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ అధినేత్రి వైయస్ షర్మిల తెలంగాణ గవర్నర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్ ను కలిశారు. నేడు రాజ్ భవన్ కు చేరుకున్న వైయస్ షర్మిల గవర్నర్ తమిళిసైతో భేటీ అయ్యారు. నర్సంపేటలో ప్రజాప్రస్థానం పాదయాత్రలో చోటు చేసుకున్న పరిణామాలను, తాను బస చేసే బస్సును తగలబెట్టడాన్ని, ఆపై తమ పై రాళ్ల దాడి చేసి ఇబ్బంది పెట్టడాన్ని తమిళిసై దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు. అనంతరం పోలీసులు తన పాదయాత్రను అడ్డుకోవడాన్ని, ప్రగతి భవన్ వద్ద నిరసన తెలిపేందుకు వెళుతుంటే చోటు చేసుకున్న పరిణామాలను గవర్నర్ దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు. పోలీసులు వ్యవహరించిన తీరుపై గవర్నర్ కు వైయస్ షర్మిల ఫిర్యాదు చేశారు.

Hyderabad | YSRTP Chief YS Sharmila arrives at Raj Bhavan to meet Telangana Governor Tamilisai Soundararajan She was detained by Telangana Police on November 29 from Somajiguda when she tried to go to Pragathi Bhavan to gherao Telangana CM’s residence. pic.twitter.com/D6noDNAFDf

English summary

YS Sharmila met Governor Tamilisai. She filed a complaint against the police regarding her arrest. Sharmila gave a representation to intervene in this incident and then targeted the conspiracies of the Telangana government against her.