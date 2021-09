వైఎస్ షర్మిల షాకింగ్ ట్వీట్: రేపిస్టు ఆత్మహత్య చేసుకొని ప్రభుత్వ అసమర్థతను వేలెత్తి చూపిస్తున్నాడు

Telangana

తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాదు యావత్ దేశ వ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన సైదాబాద్ చిన్నారి హత్యాచార ఘటనలో నిందితుడు రాజు ఆత్మహత్యకు పాల్పడడం, రైల్వే ట్రాక్ పై శవమై కనిపించడంతో న్యాయం జరిగిందని పెద్ద ఎత్తున అందరూ అభిప్రాయపడుతున్న విషయం తెలిసిందే. అభం శుభం తెలియని చిన్నారికి మాయమాటలు చెప్పి రాజు అనే కామాంధుడు హత్యాచారం చేసిన ఘటన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రకంపనలు సృష్టించింది. సినీ ప్రముఖుల నుండి, రాజకీయ నాయకుల వరకు ప్రతి ఒక్కరూ బాధిత కుటుంబానికి అండగా న్యాయం కోసం గొంతెత్తారు. ఇప్పుడు తాజా పరిణామంతో వారంతా బాధిత చిన్నారికి న్యాయం జరిగిందని చెబుతూనే, ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా ఉండడానికి ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

English summary

YS Sharmila shocking tweet said that the rapist had committed suicide and continued to expose the incompetence of the government and the lack of public confidence in the police during the KCR regime. YSRTP president Sharmila flagged off that the government had failed to catch the accused and that it was enough because the rapist had committed suicide on his own but otherwise the police department would have failed to catch the accused.