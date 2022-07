కేటీఆర్ త్వరగా కోలుకోవాలంటూనే.. క్లౌడ్ బరస్ట్ తోపాటు అవి చూడాలని వైఎస్ షర్మిల చురకలు

Telangana

ఇటీవల తెలంగాణ ఐటి మరియు పురపాలక శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ కు కాలికి గాయం కావడంతో డాక్టర్లు మూడు వారాలు విశ్రాంతి తీసుకోమని సలహా ఇచ్చారని కేటీఆర్ సోషల్ మీడియా వేదికగా వెల్లడించిన విషయం తెలిసిందే. అంతేకాదు విశ్రాంతి తీసుకునే సమయంలో ఏవైనా ఓటీటీ కంటెంట్ చూడడానికి సలహా ఇవ్వమని మంత్రి కేటీఆర్ సోషల్ మీడియాలో కోరారు. దీంతో చాలామంది కేటీఆర్ కు అనేక సినిమాలను, వెబ్ సిరీస్ ను సూచిస్తున్నారు.

Get well soon KTRTRS Shows to watch for your pleasure: Conspiracy Theory: the Cloud Burst, & Submerged Homes and Pump Houses https://t.co/pNuMhe4ujr

English summary

YS Sharmila said that Minister KTR should recover soon is to see the conspiracy theory cloud bursts, houses submerged in water and pump houses..