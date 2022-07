అన్నంపెట్టే రైతులు ఇలా.. ఏమిదొరా నీవల్ల ఉపయోగం: కేసీఆర్ కు వైఎస్ షర్మిల చురకలు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ పై వైయస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ అధినేత్రి వైయస్ షర్మిల తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. ఇటీవల కాలంలో వర్షాలు, వరదలతో పంట నష్టపోయిన రైతులను ఆదుకోవడంలో కేసీఆర్ సర్కార్ విఫలమైందని వైఎస్ షర్మిల ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తాజాగా ట్విట్టర్ వేదికగా కేసీఆర్ పై మండిపడిన వైయస్ షర్మిల భారీ వర్షాలకు పంట దెబ్బతినడంతో మనస్తాపానికి గురైన ఓ రైతు ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఘటనకు సంబంధించిన పేపర్ క్లిప్పింగ్ ను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసి సీఎం కేసీఆర్ కు ప్రశ్నాస్త్రాలు సంధించారు.

English summary

KCR, borrowed lakhs of crores for sinking Kaleswaram, doesn't have money to give to the farmers? YS Sharmila fires on KCR. YS Sharmila slams KCR there is no use with you for the state.