పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్ట్ కుర్చీ వేసుకుని కట్టించావా కేసీఆర్: వైఎస్ షర్మిల సూటిప్రశ్న

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయడంలో కేసీఆర్ సర్కార్ నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తోందని వైయస్సార్ టీపీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల విమర్శలు గుప్పించారు. ప్రజా ప్రస్థానం పాదయాత్రలో భాగంగా పాలమూరు జిల్లాలో పర్యటిస్తున్న వైయస్ షర్మిల పాలమూరు జిల్లాకు సీఎం కేసీఆర్ చేసింది శూన్యం అంటూ ధ్వజమెత్తారు. నార్లాపూర్ రిజర్వాయర్ డిస్ట్రిబ్యూటరీ ఛానల్ వద్ద పాలమూరు నీళ్ల పోరు ధర్నా నిర్వహించిన వైయస్ షర్మిల కెసిఆర్ సర్కార్ ను తూర్పారబట్టారు.

English summary

YS Sharmila asked what KCR did to Palamuru and targeted KCR. Remembering KCR's words.. sharmila under fire as to why Palamuru Rangareddy project has not been completed yet.