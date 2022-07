పోడు పట్టాలు కావాలంటే చీరలు లాగుతారా? ఇదేమైనా ధృతరాష్ట్ర పాలనా? వైఎస్ షర్మిల ధ్వజం

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ను, కేసీఆర్ ప్రభుత్వం తీరును టార్గెట్ చేస్తూ వైయస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ అధినేత్రి వైయస్ షర్మిల తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకు పడుతున్నారు. తాజాగా పోడు భూముల వ్యవహారంలో సీఎం కేసీఆర్ పై మండిపడ్డ షర్మిల దండేపల్లి మండలం కోయపోచగూడాలో పోడు సాగు చేస్తున్న రైతులతో నేరుగా మాట్లాడారు. పోడు భూములు సాగు చేసుకుంటున్న రైతులకు పట్టాలు ఇస్తామని హామీ ఇచ్చి ఎనిమిదేళ్లు అవుతున్నా, ఇంతవరకు ఒక్క ఎకరం కూడా ఇవ్వలేదని కేసీఆర్ ను దుయ్యబట్టారు.

English summary

YS Sharmila was furious over the incident of harassing women in Koyapochaguda without giving them podu land titles. Do you pull sarees if tribes asked for titles? Is this the rule of dhritarashtra in the state? YS Sharmila asked.