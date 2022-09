కమాన్.. నేను రెడీ.. మీకు దమ్ముంటే నన్ను అరెస్ట్ చెయ్యండి: వైఎస్ షర్మిల సవాల్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

వైయస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ అధినేత్రి వైయస్ షర్మిల తెలంగాణ సర్కారు తీరుపై, టిఆర్ఎస్ మంత్రుల తీరుపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడుతున్నారు. ఇప్పటికే వైయస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి హత్యకు కుట్ర చేశారని, తనను కూడా హతమార్చడం కోసం కుట్ర చేస్తున్నారని తీవ్ర ఆరోపణలు గుప్పించిన వైయస్ షర్మిల, తాజాగా తనపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసి, చర్యలు తీసుకోనున్నారని వస్తున్న వార్తలపై స్పందించారు.

English summary

YS Sharmila challenged saying, 'I'm ready.. Arrest me if you dare.' She questioned whether the police would file a case against her and arrest her, even she filed a complaint against the minister Niranjan reddy comments against her.