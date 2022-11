ఎమ్మెల్యే ముసుగులో కాంట్రాక్టర్.. చల్లా ధర్మారెడ్డి మనిషా.. పశువా? వైఎస్ షర్మిల తీవ్ర వ్యాఖ్యలు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రజా ప్రస్థానం పాదయాత్రను సాగిస్తున్న వైఎస్ షర్మిల పాదయాత్ర ప్రస్తుతం ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాకు చేరింది. ప్రజాప్రస్థానం పాదయాత్రలో షర్మిల ఏ నియోజకవర్గానికి వెళ్ళినా ఆ నియోజకవర్గంలోని ప్రజల సమస్యలను ప్రస్తావించడంతో పాటుగా, స్థానిక ఎమ్మెల్యేల తీరుపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకు పడుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఇక తాజాగా పరకాల నియోజకవర్గంలో పర్యటిస్తున్న వైయస్ షర్మిల పరకాల ఎమ్మెల్యే చల్లా ధర్మారెడ్డి తీరుపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు.

YS Sharmila, targeted with extreme comments on MLA Challa Dharma reddy, said that he was a contractor in the guise of an MLA.