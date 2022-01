దొరగారికి అమ్ముకోవడం మీదున్న శ్రద్ధ‌ పేదలకు ఇళ్ళు కట్టించడంలో లేదు: వైఎస్ షర్మిల చురకలు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ పై వైయస్సార్ తెలంగాణ పార్టీ అధ్యక్షురాలు వైయస్ షర్మిల విమర్శనాస్త్రాలు సంధించారు. సీఎం కేసీఆర్ పేద మధ్యతరగతి ప్రజల సొంతింటి కల నెరవేర్చటం కోసం ఏ మాత్రం ప్రయత్నం చేయడం లేదని ఆమె విమర్శించారు. సోషల్ మీడియా వేదికగా సీఎం కేసీఆర్ పై విరుచుకుపడ్డ వైఎస్ షర్మిల సీఎం కేసీఆర్ నిరుపేదలకు ఇల్లు కట్టి ఇవ్వాల్సిన భూములను అమ్ముకుంటున్నాడు అంటూ ఆరోపించారు.

English summary

YSRTP Chief Sharmila once again criticized CM KCR. Sharmila alleged that KCR was selling land acquired by the late Chief Minister YS Rajasekhara Reddy to fulfill the dream of own houses of poor and middle class people.