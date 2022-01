మోడీ, కేసీఆర్ ఒకే తానుముక్కలు; వారిద్దరూ భాయి భాయి: లేఖాస్త్రాల డ్రామాలంటూ ఏకిపారేసిన షర్మిల

Telangana

వైయస్సార్టిపి అధ్యక్షురాలు వైయస్ షర్మిల నిత్యం ఏదో ఒక విషయంలో తెలంగాణ సీఎం కెసిఆర్ ను టార్గెట్ చేస్తున్నారు. ఇదే సమయంలో కేంద్రంలోని బిజెపి పైన కూడా షర్మిల విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. తాజాగా తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ను, దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ని టార్గెట్ చేసిన వైయస్ షర్మిల వారిద్దరూ ఒకే తాను ముక్కలు అంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

PM Modi and CM KCR have done nothing for Telangana, said YS Sharmila. YS Sharmila,made it clear that Modi and KCR are two pieces from one cloth, has said that they are Bhai Bhai. YS Sharmila slams the letters drama of TRS and BJP .