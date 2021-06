Telangana

తెలంగాణలోని ప్రైవేటు ఆస్పత్రుల్లో కొవిడ్ వ్యాక్సిన్ల దందా నడుస్తోందని, ప్రభుత్వ టీకా కేంద్రాల్లో కొరత ఏర్పడగా, ప్రైవేటులో మాత్రం వ్యాక్సినేషన్ జోరుగా సాగుతుండం వెనుక మతలబు ఏందో చెప్పాలంటూ వైఎస్సార్ టీపీ నేత వైఎస్ షర్మిల ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ను ప్రశ్నించారు. వ్యాక్సిన్ల దందాపై వెలుగు దినపత్రిక క్లిప్పింగ్స్ తో షర్మిల ఆదివారం సంచలన ట్వీట్లు చేశారు..

ysr telangana party leader ys sharmila once again raised her voice against telangana govt and chief minister kcr. sharmila alleged that telangana is facing covid vaccine shortage and vaccine black market is rising in the state. sharmila slams cm kcr over poor vaccination measures