షర్మిల పార్టీలోకి తెలంగాణ సీనియర్లు..!! ఇప్పటికే మంతనాలు పూర్తి : అంతా అప్పుడే...!!

తెలంగాణలో రాజకీయ పార్టీ ప్రకటనకు వైఎస్ షర్మిల సంసిద్దులవుతున్నారు. ఇప్పటికే వైఎస్సార్టీపీ పేరుతో ఎన్నికల సంఘం వద్ద రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తయింది. ఈ నెలాఖరులోగా ఎన్నికల సంఘం నుండి అధికారికంగా పార్టీ పైన ఎన్నికల సంఘం నిర్ణయం ప్రకటించనుంది. ఇక, జూలై 8న తన తండ్రి జన్మదినం నాడు పార్టీ ప్రకటనకు ముహూర్తం ఖరారైంది. ఈ రోజు జరిగిన పార్టీ ఆవిర్భావ సన్నాహక సదస్సు లో షర్మిల కీలక వ్యాఖ్యలు చేసారు. కొంత మంది ఇతర పార్టీలకు చెందిన సీనియర్లు టచ్ లో ఉన్నారంటూ పార్టీ నేతలు చెబుతున్నారు. అయితే, పార్టీ అజెండా..విధి విధానాలు వెల్లడించిన తరువాత వారు పార్టీలో చేరే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. గతంలో వైఎస్ తో కలిసి పని చేసిన వారు ఇందులో ఉన్నట్లుగా తెలుస్తోంది.

English summary

Few senior leaders from various parties are keen to join YS sharmila party that is going to be launched soon.