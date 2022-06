తిరుమలలో నయనతార దంపతుల అపచారం.. టీటీడీ సీరియస్; క్షమాపణలు కోరిన కొత్తజంట!!

Tirupati

oi-Dr Veena Srinivas

ఇటీవల మూడుముళ్ల బంధంతో ఏకమైన నయనతార, విఘ్నేష్ దంపతులు వివాహానంతరం తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకోవడానికి వచ్చారు. ఇక తిరుమలలో వారు మాడ వీధుల్లో చెప్పులతో తిరుగుతున్న వీడియో వైరల్ కావడంతో వివాదం చోటు చేసుకుంది. పెళ్లి చేసుకుని రెండు రోజులైనా గడవకముందే చోటు చేసుకున్న వివాదం చర్చనీయాంశంగా మారింది.

A controversy erupted when Nayanthara couple was found walking along the Mada Streets with her footwear in tirumala. TTD serious on the issue, the newly married couple says apology on the incident.