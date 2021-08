జైలు నుండి దేవినేని ఉమా విడుదల ; కుట్రలకు భయపడం, అక్రమ నిర్బంధాలతో ఆపలేరని ధ్వజం !!

Vijayawada

oi-Dr Veena Srinivas

టిడిపి సీనియర్ నాయకుడు,మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమా ఎట్టకేలకు బయటకు వచ్చారు. రాజమహేంద్రవరం సెంట్రల్ జైలు నుండి విడుదలయ్యారు. కృష్ణా జిల్లా కొండపల్లిలో అక్రమ మైనింగ్ జరుగుతుందని అడ్డుకోవడానికి వెళ్ళిన దేవినేని ఉమా పై పలువురు దాడి చేసిన ఘటన రాష్ట్రంలో రాజకీయ వేడిని పుట్టించిన విషయం తెలిసిందే. కొండపల్లిలో మైనింగ్ జరుగుతున్న ప్రదేశానికి వెళ్లిన దేవినేని ఉమా పోలీసులను దూషించారని, ఎస్సీలను రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం చేశారని ఆయనపై ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ చట్టం తో పాటుగా, హత్యాయత్నం కేసులు కూడా నమోదయ్యాయి. ఈ క్రమంలో రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలు లో రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్న దేవినేని ఉమాకు కోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేయడంతో ఆయన విడుదలయ్యారు.

English summary

Devineni uma has said he doesn't care about the The YCP government conspiracies. Devineni Uma said that TDP chief Chandrababu Naidu and TDP state president Atchannaidu had given him support and courage. Devineni Uma clarified that he was arrested for obstructing illegal gravel excavations and that the police were two kilometers away at the time of the attack on him.