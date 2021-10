ఏపీ గంజాయి సామ్రాజ్యం వెనుక బడా స్మగ్లింగ్ గ్యాంగులు, 15 వేల ఎకరాల్లో సాగు, ఏపీ నుండే విదేశాలకు !!

Visakhapatnam

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో డ్రగ్స్ వ్యవహారం దుమారం రేపుతున్న సమయంలో ఏపీ కేంద్రంగా గంజాయి సాగుపై షాకింగ్ విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో విశాఖ మన్యంలో గంజాయి సాగు చేస్తున్నారని అందరికీ తెలిసిన విషయమే అయినప్పటికీ, 15 వేల ఎకరాలలో గంజాయి సాగు జరుగుతుందన్న అంచనాలు ప్రస్తుతం అందరినీ విస్మయానికి గురి చేస్తున్నాయి. ఏదో కొద్దో గొప్పో పంట సాగు చేస్తున్నారని అంతా భావిస్తే ఏకంగా ఒక గంజాయి సామ్రాజ్యమే ఉందన్న సమాచారం షాక్ కు గురి చేస్తుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఆంధ్రా-ఒడిశా సరిహద్దుల్లో 15 వేల ఎకరాల్లో గంజాయి సాగు జరుగుతుంటే, సాగును అడ్డుకోకుండా అధికారులు ఏం చేస్తున్నారు అన్న ప్రశ్నలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయి.

Drug dealing in Andhra Pradesh is hot topic now. Cannabis cultivation on 15,000 acres, valued at over Rs 25,000 crore in the international market, is currently discussion in AP Circles.