ఎన్నిసార్లు అడిగినా అదే సమాధానం .. విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణపై పునరాలోచన లేదన్న కేంద్రం !!

Visakhapatnam

oi-Dr Veena Srinivas

విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ విషయంలో కేంద్ర వైఖరి మాత్రం మారడం లేదు. విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణను వ్యతిరేకిస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉద్యమాలు సాగుతున్నా, జాతీయ స్థాయిలో ఉద్యమించడానికి రంగం సిద్ధమవుతున్నా కేంద్రం మాత్రం పట్టిన పట్టు విడవడం లేదు. విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ అంశంలో పునరాలోచన చేసేది లేదని ఎన్నిసార్లు అడిగినా కేంద్రం బల్లగుద్ది మరీ చెబుతోంది.

English summary

Union Minister Bhagwat Kishan Rao Karad gave a written reply to a question by YSRCP MP Gorantla Madhav in the Lok Sabha on the privatization of the Visakhapatnam steel plant. Replying to a question by MP Gorantla Madhav the Center said it had not reconsidered the privatization.