విశాఖ హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం కార్పోరేషన్ లిమిటెడ్ లో గ్యాస్ లీకేజ్ .. భయంతో కార్మికుల పరుగులు, తాజా పరిస్థితి

Visakhapatnam

oi-Dr Veena Srinivas

విశాఖ జిల్లాలోని హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ సంస్థలో గ్యాస్ లీకేజ్ కలకలం సృష్టించింది. విశాఖ జిల్లాలోని హెచ్పీసీఎల్ లో గ్యాస్ లీక్ కావడంతో కార్మికులు ఒక్కసారిగా ఆందోళనకు గురయ్యారు. గ్యాస్ లీక్ అయిన వెంటనే సైరన్ మోగడంతో కార్మికులు బయటకు పరుగులు తీశారు . గ్యాస్ లీకేజ్ జరుగుతుందని గుర్తించిన అధికారులు దానిని వెంటనే అదుపుచేసే ప్రయత్నం చేశారు. లీకేజీని అదుపులోకి తీసుకురావడానికి అగ్నిమాపక సిబ్బంది రంగంలోకి దిగి లీకేజ్ ను కంట్రోల్ చేసింది.

Spl Interview with bjp Mahila leaders on Viewers day

English summary

Gas leakage has created tension at the Hindustan Petroleum Corporation limited in Visakhapatnam district. Workers were at once alarmed by a gas leak at HPCL in Visakhapatnam district. As soon as the gas leaked the siren sounded and the workers ran out. Authorities noticed a gas leak and immediately tried to contain it. Firefighters rushed to the scene to control the leak.