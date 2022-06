విశాఖలో పర్యాటక అద్భుతం‘ఎంప్రెస్‌’భారీక్రూయిజ్‌; ప్రత్యేకతలు ఎన్నో.. సాగర విహారానికి రెడీ అయిపోండిక!!

Visakhapatnam

oi-Dr Veena Srinivas

విశాఖ పోర్టులో భారీ క్రూయిజ్ నౌక ఎంప్రెస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పర్యాటకులకు సాదరంగా స్వాగతం పలుకుతుంది. విహార ప్రపంచంలోనే అద్భుతాలను చూపిస్తూ, పర్యాటక రంగంలో క్రూయిజ్ సేవలకు భారీ కృషిచేస్తూ ఎంప్రెస్ రెడీ అయింది. విశాఖపట్నం నుండి పుదుచ్చేరి మరియు చెన్నైకి మూడు రోజుల ప్రయాణం అద్భుతమైన మరపురాని అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. సాగర జిల్లాలో మూడు రోజుల పాటు కుటుంబంతో కలిసి ఎంజాయ్ చేయడానికి సకల సౌకర్యాలతో 11 అంతస్తుల క్రూయిజ్ షిప్ ఎంప్రెస్ విశాఖకు వచ్చింది.

English summary

A huge cruise ship Empress welcomes tourists from the state of Andhra Pradesh at the port of Visakhapatnam. From today, the three-day journey from Visakhapatnam to Puducherry and Chennai will be an unforgettable experience.