మంచు కురిసే వేళలో.. వలిసెపూల అందాలతో అరకులోయ; ప్రకృతి సోయగాల అద్భుతం; పర్యాటకులు ఫిదా!!

oi-Dr Veena Srinivas

విశాఖ మన్యంలో పర్యాటకుల సందడి కొనసాగుతోంది. ఆంధ్ర ఊటీగా పేరుగాంచిన అందాల అరకులోయ పర్యాటకులతో సందడిగా మారింది. ప్రకృతి సహజసిద్ద అందాలకు నిలయమైన అరకులోయలో ప్రస్తుతం పొగమంచు దట్టంగా కురుస్తుంది. మంచు కురిసే వేళలో మన్యం అందాలు, ప్రకృతి సోయగాలు ప్రకృతి ప్రేమికులను ఇట్టే ఆకట్టుకుంటాయి.ఇక ఈ కాలంలోనే పూసే వలిసే పూలు పర్యాటకుల మనసును దోచుకుంటున్నాయి.

English summary

The bustle of tourists continues in Visakhapatnam. Araku Valley, popularly known as Andhra Ooty, is a place where nature lovers are captivated by its natural beauty. And during this period, the blooming Valise flowers captivate the minds of the tourists.