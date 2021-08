పాలకుల ప్రేమ మాటల్లోనే.. విజయనగరం ఏజెన్సీలో గిరిజన మహిళ ప్రసవానికి తప్పని డోలీ కష్టాలు

Vizianagaram

Dr Veena Srinivas

గిరిజన సంక్షేమం కోసం ఎంతో చేస్తున్నామని ప్రభుత్వాలు లెక్కలు చెబుతున్నాయి. గిరిపుత్రుల కోసం ఎన్నో పథకాలను అమలు చేస్తున్నామని, అటవీ ఉత్పత్తులను విక్రయించడానికి గిరిజన సహకార సంస్థలు పనిచేస్తున్నాయని పాలకులు గిరిజనుల పట్ల మాటల్లో చెప్పలేనంత ప్రేమను కుమ్మరిస్తున్నారు. కానీ వాస్తవ గిరిజనుల పరిస్థితులు అందుకు భిన్నంగా ఉన్నాయి. క్షేత్ర స్థాయిలో గిరిజనుల గోడు వినే నాధుడే లేదు. కేవలం ఎన్నికల సమయంలో కనిపించే నాయకులే తప్ప, వారి కష్టాలను తీర్చి కన్నీళ్లను తుడిచే నాయకులు లేరని గిరిజనులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అడుగడుగున సౌకర్యాలతో, ఇబ్బందులతో పడరాని పాట్లు పడుతున్న గిరిజనులు ఆవేదనలో ఉన్నారు.

Everything changed in india in 75 years independence but no change in the lives of remote tribal villages. In Vizianagaram agency mirrors the plight of tribes. A woman suffering from labor pains being carried in a doli, walked 8 kilometers for delivery.