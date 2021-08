మాన్సాస్ ట్రస్ట్ చైర్మన్ గా సంచయిత కాకుంటే నేనే .. హైకోర్టులో ఊర్మిళ గజపతిరాజు, అశోక్ గజపతికి షాక్ !!

Vizianagaram

మాన్సాస్ ట్రస్ట్ వివాదం చిలికి చిలికి గాలివానగా మారుతోంది. రోజుకో రకమైన ట్విస్టులు ఈ వ్యవహారంలో చోటుచేసుకుంటున్నాయి. మాన్సాస్ ట్రస్ట్ చైర్మన్ గా అశోక్ గజపతిరాజు లేకుండా చేయడమే మెయిన్ టార్గెట్ గా అధికార వైసిపి ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే రోజుకో రకమైన సంచలనాలు మాన్సాస్ ట్రస్ట్ వ్యవహారంలో చోటుచేసుకుంటున్నాయి. తాజాగా ఈ వ్యవహారంలో ఆనంద గజపతి రాజు రెండో భార్య కుమార్తె ఊర్మిళ గజపతిరాజు హైకోర్టును ఆశ్రయించి రంగంలోకి దిగారు.

Another twist has recently taken place in the Mansas Trust controversy. Urmila Gajapatiraju, daughter of Anand gajapatiraju's second wife, has filed a petition in the high court seeking removal and appointment of Ashok Gajapatiraju as chairman of the trust. She brought to the court’s attention that the government had identified her and the sanchaita gajapathi raju as heirs to the Mansas Trust. She appealed to the court to give her a chance to be the chairman of the Mansas Trust if sanchaita is not the chairman of the Mansas Trust. After hearing the arguments in the case, the High Court bench adjourned the case till tomorrow.