తాత శవం ఫ్రిజ్ లో పెట్టిన మనవడు, చెప్పింది విని అవాక్కైన పోలీసులు ; వరంగల్ లో షాకింగ్ ఘటన

Warangal

oi-Dr Veena Srinivas

పేదరికం ఒక మనిషిని ఎంతవరకైనా దిగజార్చేలా చేస్తుంది. పేదరికం మనిషిని అర్థం పర్థం లేని పనులకు ప్రేరేపిస్తుంది. పేదరికం మనిషితో చెయ్యకూడని తప్పులు కూడా చేయిస్తుంది. పేదరికం విస్మయం కలిగించే విషయాలకు, గగుర్పొడిచే అనేక దారుణాలకు కారణమవుతుంది. ఇక తాజాగా అలాంటి ఘటనే తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది.

English summary

A tear-jerking incident has come to light in Parkal town of Warangal rural district. Balaiah, a 95-year-old man who had been missing for a few days, was found dead in a refrigerator. There is talk locally that the grandfather corpse hide in the refrigerator for two days, in the miserable condition.