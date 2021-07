వరంగల్ మెగా టెక్స్ టైల్ పార్క్ కు వడివడిగా అడుగులు .. ఓరుగల్లుపై తెలంగాణా సర్కార్ ఫోకస్ !!

Warangal

oi-Dr Veena Srinivas

వరంగల్ కాకతీయ మెగా టెక్స్ టైల్ పార్క్ కు వడివడిగా అడుగులు పడుతున్నాయి. వరంగల్ లో దేశంలోనే అతిపెద్ద మెగా టెక్స్ టైల్ పార్కు ఏర్పాటు చేస్తామని భూ సేకరణ చేసిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం మెగా టెక్స్ టైల్ పార్కు నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టింది. ప్రస్తుతం ఇందులో కొరియా దేశానికి చెందిన ప్రముఖ యంగ్వాన్ కంపెనీ ప్రతినిధులు ఫ్యాక్టరీల నిర్మాణం చేపట్టి పనులు చేస్తున్నారు. త్వరితగతిన నిర్మాణాలు పూర్తి చేసి టెక్స్ టైల్ పార్క్ ను ప్రారంభించాలని భావిస్తున్న తెలంగాణ సర్కార్ ఆ దిశగా మరో అడుగు ముందుకు వేసింది.

English summary

KTR, the IT industry, handloom minister, who has been persuaded to invest Rs 1,000 crore in Warangal with Kitex, a leading textile company in Kerala, has announced that a textile park will be set up soon. It is learned that the Telangana government has already announced that it will renovate Warangal Airport with a special focus on Warangal city development. At the same time it seems mainly to move forward even in the case of the textile park.