మళ్ళీ సెంటిమెంట్ రాజేస్తున్నారా.. వరంగల్ లో కేటీఆర్ వ్యాఖ్యల మతలబు అదేనా? హాట్ డిబేట్!!

వరంగల్ లో మంత్రి కేటీఆర్ పర్యటన, మంత్రి కేటీఆర్ బిజెపి, కాంగ్రెస్ లపై విరుచుకు పడిన తీరు, చేసిన వ్యాఖ్యలు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలలో ఆసక్తికర చర్చకు కారణమవుతున్నాయి. ఓరుగల్లు ప్రజలకు చేసిన అభివృద్ధి చెప్పడానికి ఏమీ లేక అసహనంతో బిజెపి, కాంగ్రెస్ లపై మంత్రి కేటీఆర్ విరుచుకుపడ్డారు అన్న చర్చ స్థానికంగా కొనసాగుతుంది.మళ్ళీ తెలంగాణా ప్రజల్లో సెంటిమెంట్ గుర్తు చేస్తున్నారన్న చర్చ కూడా ఆసక్తికరంగా మారింది.

The debate over whether KTR, which has cracked down on the national parties BJP and Congress, is rekindling Telangana sentiment with its remarks that our home party is Sri Rama Raksha, has become a hot topic locally.