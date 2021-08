క్రికెట్ బెట్టింగ్ లలో నష్టం .. పీకల్లోతు అప్పుల్లో, యూ ట్యూబ్ వీడియోలు చూసి ఇద్దరు ఏం చేశారంటే !!

Warangal

oi-Dr Veena Srinivas

క్రికెట్ బెట్టింగ్ కు పాల్పడి అప్పుల పాలై వాటిని తీర్చేందుకు చోరీలకు పాల్పడుతున్న ఇద్దరు దొంగలను వరంగల్ కమిషనరేట్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. అరెస్టు చేసిన దొంగల నుండి సుమారు 42లక్షల విలువైన 825గ్రాముల బంగారు అభరణాలు, 846 గ్రాముల వెండి వస్తువులతో పాటు ఒక ద్విచక్రవాహనం, ఒక ల్యాప్ టాప్ మరియు చోరీ చేసేందుకు వినియోగించిన సాధనాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితులను మహబూబాబాద్ జిల్లా, కొత్తగూడ ప్రాంతానికి చెందిన సునీల్, మహబూబాద్ జిల్లా కురవి ప్రాంతానికి చెందిన లావుడ్యా సాగర్ గా గుర్తించారు. వీరిద్దరూ వరంగల్ అర్బన్ లో నివాసముంటూ చోరీలకు పాల్పడుతున్నట్లుగా పోలీసులు వెల్లడించారు.

చదివింది ఎంబీఏ .. చేసేది చైన్ స్నాచింగ్ .. జల్సాల కోసం ఇద్దరు స్నేహితుల చోరీల బాట !!

English summary

Warangal Commissionerate police have arrested two robbers who are doing cricket bettings and burglary to pay off debts. Police seized 825 grams of gold jewelery worth about Rs 42 lakh, 846 grams of silver along with a two-wheeler, a laptop and tools used in the theft.