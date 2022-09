ఎంజీఎం ఆస్పత్రిని వదిలిపెట్టని ఎలుకలు.. ఐసీయూలో బోన్లు, ర్యాట్ ప్యాడ్లు!!

Warangal

oi-Dr Veena Srinivas

వరంగల్ ఎంజీఎం ఆస్పత్రిలో ఎలుకల బెడద ఇంకా తగ్గలేదు. గతంలో ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న పేషెంట్ ను ఎలుకలు కొరికిన ఘటనలో పేషెంట్ మరణించిన తర్వాత రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆస్పత్రి నిర్వహణపై పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరిగింది. అప్పటి ఘటనకు బాధ్యులుగా సూపరింటెండెంట్ పై బదిలీ వేటు వేశారు. ఈఘటనకు బాధ్యులైన పలువురు సిబ్బందిపై కూడా వేటు వేశారు. ఆ తర్వాత ఎలుకల నివారణ చర్యలను చేపట్టి హడావిడి చేసిన ఆసుపత్రి అధికారులు మళ్లీ ఎలుకలు వీరవిహారం చేస్తున్న పట్టించుకోవడం మానేశారు.

English summary

Rats who have not left MGM Hospital are having a heroic journey in ICU and trauma care. The hospital staff arranged rat pads to catch rats in the ICU.