Warangal

oi-Dr Veena Srinivas

వరంగల్: ప్రస్తుతం సమాజంలో ప్రజల ఆరోగ్య అవసరాలను బేస్ చేసుకొని శంకర్ దాదా ఎంబీబీఎస్ లు ఊరికి ఒకరు పుట్టుకొస్తున్నారు. కష్టపడి చదివి, అత్యంత పవిత్రమైన వైద్య వృత్తిని చేపట్టి ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడడానికి వైద్యులుగా పని చేయాల్సిన చోట, నకిలీ వైద్యులు ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటం ఆడుతున్నారు. ఈజీ గా డబ్బు సంపాదించడం కోసం ఎలాంటి విద్యార్హతలు లేకుండా, ఎంబీబీఎస్ చదవకుండా ఎంబీబీఎస్ అని బోర్డులు పెట్టి ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారు. తాజాగా అటువంటి ఘటన వరంగల్ జిల్లాలో వెలుగులోకి వచ్చింది.

English summary

Shankar Dada MBBS in Warangal city. The incident of fake doctor treated 43 thousand people with fake certificate has recently come to light. The fake doctor and his assistant were arrested by the warangal police.