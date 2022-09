మట్టిలో మాణిక్యం.. పొలం గట్టుపై 150కిలోల బరువు అవలీలగా మోసిన వరంగల్ బాహుబలి!!

Warangal

oi-Dr Veena Srinivas

మనసుపెట్టి వెతకాలి కానీ మట్టిలో మాణిక్యాలు ఎంతోమంది దొరుకుతారు. విభిన్నమైన ప్రతిభాపాటవాలు ఉన్నవారు, శారీరక దారుఢ్యం ఉన్న వారు.. ఏ పనినైనా అవలీలగా చేయగలిగిన వారు నేటికీ అనేక గ్రామాలలో ఎంతో మంది యువకులు ఉన్నారు. ఇక అటువంటి వారి శక్తి అంతా సరైన ప్రోత్సాహం లేక గ్రామాల కే పరిమితం అవుతుంది.

English summary

A video of a young man named Anil from Chennaraopet of Warangal district carrying a 150 kg weight on the embankment of the farm has gone viral on social media. Netizens are hailing him as Baahubali of Warangal.