నకిలీ సర్టిఫికెట్లతో విద్యార్థులను విదేశాలకు పంపుతున్న కన్సల్టెన్సీలపై వరంగల్ పోలీసుల ఉక్కుపాదం

Warangal

oi-Dr Veena Srinivas

వరంగల్ కమిషనరేట్ పోలీసులు నెల రోజుల వ్యవధిలోవివిధ యూనివర్సిటీలకు సంబంధించిన నకిలీ సర్టిఫికెట్లతో విద్యార్థులను విదేశాలకు తరలిస్తున్న రెండు గ్యాంగ్ లను పట్టుకున్నారు. నకిలీ సర్టిఫికెట్ల దందా చేస్తున్న ముఠాల గుట్టు రట్టు చేశారు. తాజాగా మరో ఐదుగురు సభ్యుల ముఠాను గుర్తించిన పోలీసులు ఈ గ్యాంగ్ లో ఇద్దరినీ అరెస్ట్ చేశారు. నకిలీ సర్టిఫికెట్ల ద్వారా వీరు విదేశీ యూనివర్సిటీలకు విద్యార్థులను పంపే కన్సల్టెన్సీ లను నిర్వహిస్తున్నారని సమాచారం . మిగతా ముగ్గురు అభ్యులు ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్నారు.

English summary

Warangal Commissionerate police have nabbed a gang who were forging certificates of various recognized universities in the country and sending students abroad through their consultancies.