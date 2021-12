పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో జల్లేరువాగులో పడ్డ ఆర్టీసీ బస్సు.. 8 మంది మృతి

Westgodavari

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని జంగారెడ్డిగూడెం మండలంలో ఓ ఆర్టిసి బస్సు ఘోర ప్రమాదానికి గురైంది. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా జంగారెడ్డిగూడెం మండలం జల్లేరు వాగులో ప్రమాదవశాత్తు ఆర్టీసీ బస్సు పడిపోయింది. అదుపు తప్పి పడ్డ ఆర్టీసి బస్సు వాగులో పడిపోయిన ఘటనలో ఎనిమిది మంది మృతి చెందినట్లు సమాచారం. ఏపీఎస్ఆర్టీసీకి చెందిన ఆర్టీసీ బస్సు వేలేరుపాడు నుంచి జంగారెడ్డిగూడెం వెళ్తుండగా ప్రమాద ఘటన చోటు చేసుకుంది.

ఒక్కసారిగా ఆర్టీసీ బస్సు అదుపు తప్పి జల్లేరు వాగులో పడిపోవడంతో బస్సులో ఉన్న ప్రయాణికులు హాహాకారాలు చేశారు. ఈ ప్రమాద ఘటనలో ఎనిమిది మంది చనిపోగా మరో ఆరుగురు గాయపడ్డారు. గాయపడినవారిని జంగారెడ్డి గూడెం స్థానిక ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. బస్సులో ఉన్న మిగతా ప్రయాణికులను సురక్షితంగా బయటకు తీస్తున్న స్థానికులు, అధికార యంత్రాంగం సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.

క్షతగాత్రులలో కొందరి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవాక్షం ఉందని సమాచారం. ప్రమాద సమయంలో బస్సులో దాదాపు 20 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నట్లుగా తెలుస్తోంది. ఆర్టీసీ బస్సు వాగులో పడిపోవటానికి గల కారణాలు తెలియాల్సి ఉంది.

అశ్వరావుపేట నుండి జంగారెడ్డిగూడెం వస్తుండగా ఈ ఘటన చోటు చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. మరో పది కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేస్తే జంగారెడ్డిగూడెం నుంచి బస్సు చేరుకుంటుంది అనుకున్న సమయంలో బస్సు డివైడర్ ను ఢీకొట్టడంతో జల్లేరు వాగు లో బోల్తా పడిపోయింది. బస్సు వాగులో ఒకవైపుకు పడడంతో ప్రయాణికులు ఒకరిపై ఒకరు పడ్డారు. దీంతో పలువురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఈ ప్రమాదంలో బస్సు డ్రైవర్ గాయాలతో బయటపడగా, కండక్టర్ పరిస్థితి విషమంగా ఉందని సమాచారం .

English summary

An RTC bus accidentally fell in Jalleru stream in Jangareddygudem zone of West Godavari district. Eight people were died when an RTC bus plunged into a stream.The RTC bus belonging to APSRTC was traveling from Velerupadu to Jangareddygudem.