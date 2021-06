News

లండన్: ప్రపంచ టెస్ట్ ఛాంపియన్‌షిప్ ఫైనల్ మ్యాచ్ (WTC final) ఫీవర్ క్రికెట్ ప్రపంచాన్ని ఊపేస్తోంది. ఇంకొక్కరోజే గ్యాప్. శుక్రవారం మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు తొలి బంతి పడబోతోంది. క్రికెట్ ప్రేమికుల సుదీర్ఘ నిరీక్షణకు తెరపడబోతోంది. ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక టైటిల్ కోసం ఈ ఇంగ్లాండ్‌ సౌథాంప్టన్‌‌లోని రోజ్ బౌల్ క్రికెట్ స్టేడియం వేదికగా భారత్, న్యూజిలాండ్ తలపడనున్నాయి. రెండు జట్లూ సన్నాహాక మ్యాచ్‌లను ఆడేశాయి. అసలు సిసలు పోరు కోసం ఎదురు చూస్తోన్నాయి. నెట్స్‌లో కఠోరంగా శ్రమిస్తోన్నాయి.

New Zealand revealed the first look of the Red Cherry ball that will be used in the WTC final. The 'red cherry' has 'ICC WTC Final 2021 India vs New Zealand' written on it, accompanied by the ICC logo.