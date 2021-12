Comprehensive Story

తిరుపతి: తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం రూపొందించిన 2022వ సంవత్సరం క్యాలెండర్లు, డైరీలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. కోట్లాదిమంది శ్రీవారి భక్తుల కోసం వాటిని విడుదల చేసింది. ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉన్నా ఈ క్యాలెండర్లు, డైరీలను కొనుగోలు చేసే వెసలుబాటును కల్పించారు టీటీడీ అధికారులు. తమ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌తో పాటు అమెజాన్ ఆన్‌లైన్ స‌ర్వీసెస్‌లోనూ వాటిని బుక్ చేసుకునే అవ‌కాశాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు.

The diaries and calendars of the Tirumala Tirupati Devasthanams (TTD) for the year 2022 can now be booked by devotees in India and abroad on Amazon.