పోలవరానికి కీలక ఘట్టం: ‘అమరావతి దశ మార్చేసింది, మోడీని మరువలేం’

నవ్యాంధ్ర రాజధాని అమరావతికి వచ్చిన తర్వాత మన దశ మారిందని .. ఏ పనులు చేపట్టినా నిరాటకంగా సాగుతున్నాయని ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తెలిపారు.

English summary

The Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu, who is in upbeat after receiving NABARD loan of Rs 1981 crore first time in the country for an irrigation project, today commencing the spillway concrete works for Polavaram project, the most crucial phase of the project.