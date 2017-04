రివర్స్: ఇంతలోనే ఎంత మార్పు, పార్టీకోసం పనిచేసేవారికే పదవులు: చింతమనేని

నిరంతరం ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటూ పార్టీలో ఉంటూ పార్టీలో కష్టపడి పనిచేసేవారికి ఎల్లప్పుడూ తగిన గుర్తింపు లభిస్తోందని ప్రభుత్వ విప్ చింతమనేని ప్రభాకర్ అన్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Don't violate party disciplane said Andhra pradesh governament whip Chintamaneni Prabhakar on Saturday.He participated party meeting at Eluru.who is working for party, party will look after career he said .