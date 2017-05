మొన్న రవికిరణ్.. నిన్న రవీంద్ర.. అనిత ఫిర్యాదుతో అరెస్టు, అండగా వైసీపీ (అరెస్టు ఫోటోలు)

పాయకరావుపేట టీడీపీ ఎమ్మెల్యే అనిత ఫిర్యాదు మేరకు రవీంద్రను అరెస్టు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. అనంతరం విశాఖలో పలుచోట్ల జీపులో తిప్పి, మధ్యాహ్నం 2.30గం. సమయంలో ఎస్సీ, ఎస్టీ సెల్ ఏసీపీ ముందు హాజరుపరిచారు.

English summary

IT employee Ippala Ravindra was arrested by Andhrapradesh police on Thursday after interrogation. Police filed case on the allegations of abusing social media posts on Tdp Mla