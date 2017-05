జగన్ పార్టీ నేత.. మా పెద్దన్న: మేకపాటిపై జేసీ కామెంట్, భుజంపై చెయ్యేసి మరీ!

పనులు త్వరితగతిన చేయాలన్న తపన అధికారుల్లో తనకు కనిపించిందని, కానీ అన్ని పనులు చేయలేకపోతున్నారని జేసీ అన్నారు.

English summary

After the meeting with south central railway board, Ap MP's expressed their unhappy over officers negligence