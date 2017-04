90కోట్ల బకాయిలు: తాత్కాలికంగా నిలిచిన పోలవరం ప్రాజెక్టు పనులు

ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన పోలవరం ప్రాజెక్టు పనులు గత రెండ్రోజులుగా తాత్కాలికంగా ఆగిపోయాయి. స్పిల్ ఛానల్ మట్టి తవ్వకం పనులను ప్రాజెక్ట్ సబ్ కాంట్రాక్ట్ కంపెనీ మంగళవారం నుంచి ఆవేసింది.

Wednesday, April 26, 2017, 14:27 [IST]

It is said that the Polavaram project work is temporarily stopped by sub contract company from Tuesday.