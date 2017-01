జయ మృతి చెంది నెల రోజులు అయ్యింది: అందరూ ఇలా

జయలలిత చనిపోయి నెల రోజులు పూర్తి అయిన సందర్బంగా తమిళనాడు ప్రజలు అమ్మ ఫోటోలతో శాంతియుతంగా ర్యాలీలు నిర్వహించారు.

English summary

Tamil Nadu: AIADMK cadres hold peace rallies all over the state as they observed the 30th day of the demise of former Chief Minister Jayalalithaa.