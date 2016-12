రద్దుచేసిన నగదు మార్చాడు. ఈడీ అధికారులకు దొరికాడిలా

నల్లధనం మార్పిడి కోసం అక్రమార్కులు చేసే ప్రయత్నాలకు కొందరు బ్యాంకు మేనేజర్లు సహకరిస్తున్నారు. వీరి సహకారంతో బడాబాబులు నల్ల ధనాన్ని మార్చుకొంటున్నారు.

English summary

kotak mahindra bank manager has been arrested for the illegal conversion of old currency into new.the mananger allegedly was involved in the illegal conversion of money in the paras mal lodha and rohit tandon cases.