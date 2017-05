షాక్: మరికొన్ని క్షణాల్లో పెళ్ళి, వరుడికి వైద్య పరీక్షలు, పెళ్ళి వద్దన్న వధువు

మరికొన్ని క్షణాల్లో వివాహం. రెండు కుటుంబాలకు చెందిన పెళ్ళి పెద్దలు వచ్చారు.అయితే పెళ్ళీ పీటలపైకి ఎక్కబోయిన వరుడి కాళ్ళు తడబడ్డాయి.వరుడి పరిస్థితిని చూసిన వధువు పెళ్ళిని రద్దు చేసుకొంది.

English summary

Sunita, a resident of Dusshera Ground, walked to the police station, 300 m away from the gurdwara where her marriage was to be solemnised to report the issue.The matter came to light when Sunita found the groom, Jaspreet Singh of Khanpur (Mukerian), faltering at almost every step. While Jaspreet’s parents claimed that their son was not at all intoxicated, Sunita asked them to go for his medical check-up.