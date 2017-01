ఉత్తర్ ప్రదేశ్ లో పడవ ప్రమాదం ముగ్గురి మృతి , ముగ్గురి గల్లంతు

బీహర్ లోచోటుచేసుకొన్న పడవ ప్రమాద ఘటన విషాదం నుండి తేరుకోకముందే , ఉత్తర్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మరో పడవ ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనలో ముగ్గురు మరణించారు.

English summary

after bihar, tragedy seems to have now struck Uttar Pradesh. a boat has capsized in the virma river of the Hamirpur region of the state. The incident has taken away the lives of two children and one woman. according to the available information, three people are deemed to be missing. It is not known whether there are any survivors, however, rescue and relief operations have been launched.