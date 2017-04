వోడాఫోన్ బంపర్ఆఫర్: 9 జీబీ 4 జీబీ ఉచిత డేటా 3 నెలల పాటు ఉచితం

రిలయన్స్ జియో దెబ్బకు మేజర్ టెలికం కంపెనీలు ఆఫర్లతో కస్టమర్లను తమ వైపుకు తిప్పుకొనేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. తాజాగా వొడాఫోన్ నెలకు 9 జీబీ డేటాను అందించనున్నట్టు ప్రకటించింది.

English summary

Vodafone is offering 9GB of data per month for a total period of three months to customers who have a 4G handset. The offer is mentioned on Vodafone’s website.