కాంగ్రెస్ ప్రయత్నాలకు ఆదిలోనే దెబ్బ, విపక్షాలన్నీ కలిసి పనిచేసేనా,దూరమైనా సిపిఎం

పెద్ద నగదు నోట్ల రద్దు తో పాటు ఇతర అంశాలను చర్చించేందుకుగాను విపక్షాలను ఏకతాటిపైకి తెచ్చేందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిన ప్రయత్నాలకు ఆదిలోనే దెబ్బపడింది.డిసెంబర్ 27వ, తేదిన నిర్వహించే సమావేశానికి తాము ద

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

we will not be attending congress party meeting says yechury, congress party president sonia gandhi invited opposition parties for joint press conference on dec 27, during which it is likely to launch a forceful attack on the governament ove issues such as demonetisation .