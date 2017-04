షాక్: ఆయుధ ప్రదర్శన చేసిన ఉత్తరకొరియా, కారణమిదే!

అవసరమైతే అమెరికా యుద్ద నౌకలను సైతం పేల్చేస్తామని హెచ్చరించిన ఉత్తరకొరియా తమ వద్ద ఉన్న ఆయధాలను మంగళవారం నాడు ప్రదర్శించింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

North Korea conducted large scale artillery exercises on Tuesday on the 85th anniversary of the foundation of its army.