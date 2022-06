astrology: సోమవారం జన్మించిన వారిలో భావోద్వేగం ఎక్కువ; వారితో తేడా వస్తే అంతే సంగతి!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

వారంలో ప్రతి రోజుకు తనదైన విశేషం ఉంటుంది. సోమవారానికి కూడా అంతే ప్రత్యేకమైన విశేషం ఉంది. ఇక సోమవారం పుట్టిన వారు తమదైన స్వభావాన్ని, వ్యక్తిత్వాన్ని కలిగి ఉంటారు. సోమవారం పుట్టిన వారు మిశ్రమ లక్షణాలను కలిగి ఉంటారు.

English summary

People born on Monday are humble and confident. Have a helping mindset.But they will take revenge if anybody make difference with them.