astrology: శుక్రవారం జన్మించిన వారు ఆకర్షణీయంగా ఉంటారు.. కానీ మైనస్ ఏంటంటే!!

oi-Dr Veena Srinivas

జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, గ్రహాలు ప్రజల జీవితాలను శాసిస్తాయి. వారంలోని ప్రతి రోజు ఒక గ్రహానికి కేటాయించబడుతుంది. ఆయా రోజులలో పుట్టిన వారిపై ఆయా గ్రహాల ప్రభావం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఇక శుక్రవారం పుట్టిన వారి పై ఏ గ్రహ ప్రభావం ఉంటుంది? వారి వ్యక్తిత్వం ఏ విధంగా ఉంటుంది? వారిలో ఉండే ప్రత్యేకమైన లక్షణాలు ఏంటి? అనేవి తెలుసుకుందాం.

English summary

Those born on Friday are attractive .. but minus is that they look lazy as well as dull. Be deceived in the matter of love.