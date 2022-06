astrology: మంగళవారం జన్మించిన వారిలో గొప్ప నాయకత్వ లక్షణాలు; బోలెడు ప్రత్యేకతలు

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

జ్యోతిషశాస్త్రంలో, గ్రహాలను ఖగోళ జీవులుగా పరిగణిస్తారు. గ్రహాలు మానవ జీవితం మరియు ప్రవర్తనపై నియంత్రణను కలిగి ఉంటాయి. వారంలోని ప్రతి రోజు ఒక నిర్దిష్ట గ్రహంచే పాలించబడుతుంది. మంగళవారం విషయానికి వస్తే మంగళవారం అంగారకుడి రోజు. శని తర్వాత అత్యంత భయంకరమైన గ్రహం అంగారకుడు. బలమైన అంగారక గ్రహం వ్యక్తి యొక్క శక్తి మరియు శౌర్యాన్ని నిర్మాణాత్మక ప్రయోజనాల వైపుకు మార్చడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. సమాజంలో విప్లవాత్మక మార్పులకు నాంది పలికే గొప్ప నాయకుడి రాకను ఇది ప్రకటించగలదు. బలహీనమైన అంగారకుడు వ్యక్తిని కోపంగా, అసహనంగా, తత్ఫలితంగా, విధ్వంసకుడిని కూడా చేయవచ్చు.

English summary

Those born on Tuesday seem to have great leadership qualities and lots of specialties. Information that they will be warriors and will not hesitate to fight..