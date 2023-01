కనుమనాడు కాకి కూడా కదలదు; ప్రయాణాలు నిషిద్ధం.. ఎందుకంటే!!

Feature

Dr Veena Srinivas

సంక్రాంతి పండుగను మూడు రోజులు పాటు జరుపుకుంటాం. సంక్రాంతి పండుగలలో భోగి, సంక్రాంతి, కనుమ మూడింటికి దేనికదే ప్రత్యేకత ఉంటుంది. ఈరోజు కనుమ పండుగ. ఇంట్లోని పాడి పశువులను పూజించుకుని,పెద్దలను తలచుకునే పండుగ. ఈ పండుగ యొక్క విశిష్టత ఏమిటి? అసలు సంక్రాంతి పండుగను ఎలా జరుపుకోవాలి? చేయాల్సిన పూజలు ఏమిటి? కనుమ పండుగ నాడు ప్రయాణాలు చేయకూడదు అని అంటారు.. అది ఎందుకు? వంటి అనేక వివరాలను తెలుసుకుందాం.

Elders say that traveling on Kanuma festival is forbidden, and if you do travel, you will face a lot of troubles, all of us need to remember the elders who died and give respect to them..